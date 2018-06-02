В США около 200 человек отравились салатом, пятеро погибли

Новости США. В США около 200 человек отравились из-за заражённого салата-латука. Пять человек погибли, не менее 89 – госпитализированы.

По сведениям Associated Press, пострадавшие ели салат, который вырос в Аризоне. Растение оказалось заражено кишечной палочкой.

Первая смерть из-за отравления произошла в Калифорнии. 1 июня в США сообщили о ещё четырёх погибших: один человек в Арканзасе, один – в Нью-Йорке, два – в Миннесоте.

Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США, первые случаи были зафиксированы в марте, последние заражения – 12 мая. В мае заражённый салат всё ещё продавался. Некоторые из пострадавших утверждали, что не ели овощ, но общались с теми, кто его употреблял.

Весной 2018 года в Иране люди стали жертвами массового отравления грибами.