Жертвами массового отравления грибами в Иране стали 15 человек

Новости Ирана. В стране растет число погибших и пострадавших от пищевого отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв уже 15 человек. В больницы с жалобами обратились свыше тысячи граждан.