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Жертвами массового отравления грибами в Иране стали 15 человек

22 мая 2018 10:08
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Новости Ирана. В стране растет число погибших и пострадавших от пищевого отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами массового отравления грибами в Иране стали 15 человек-1

Среди жертв уже 15 человек. В больницы с жалобами обратились свыше тысячи граждан.

Жертвами массового отравления грибами в Иране стали 15 человек-4

Из них 116 были экстренно госпитализированы. Сообщения о массовых отправлениях в разных районах страны начали поступать несколько дней назад. Смертельно опасным угощением оказались ядовитые грибы.

# Массовое отравление # Фотофакт

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