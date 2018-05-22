Жертвами массового отравления грибами в Иране стали 15 человек

Новости Ирана. В стране растет число погибших и пострадавших от пищевого отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. В стране растет число погибших и пострадавших от пищевого отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди жертв уже 15 человек. В больницы с жалобами обратились свыше тысячи граждан.
Из них 116 были экстренно госпитализированы. Сообщения о массовых отправлениях в разных районах страны начали поступать несколько дней назад. Смертельно опасным угощением оказались ядовитые грибы.