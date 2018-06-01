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В Испании вынесли вотум недоверия Мариано Рахою и правительству Народной партии

01 июня 2018 14:27
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Новости Испании. Конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия Мариано Рахою и правительству Народной партии. За их отставку проголосовали 180 человек при необходимых 176, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании вынесли вотум недоверия Мариано Рахою и правительству Народной партии-1

Рахой занимал пост премьера с декабря 2011 года. С момента восстановления демократии в стране, то есть с конца 1970-х, это первый случай объявления вотума недоверия правительству. Теперь новым премьер-министром станет глава Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.

На такие меры конгресс пошел в связи с антикоррупционным судебным разбирательством, в котором оказались замешаны бывшие представители Народной партии.

# Международная политика # Фотофакт

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