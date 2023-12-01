Российский артист Гергиев назначен директором Большого театра РФ

Народный артист России Валерий Гергиев был назначен генеральным директором Большого театра, говорится на сайте правительства. Об этом пишет РИА Новости.

Гергиев, являющийся также гендиректором и художественным руководителем Мариинского театра, подчеркнул, что эта должностная обязанность сопряжена с большой ответственностью. При этом он отметил, что сотрудники обоих театров должны продолжить работу, храня лучшие традиции. Гергиев подтвердил, что несмотря на новое назначение, оба театра продолжат работать как отдельные юридические лица.