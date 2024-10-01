В США оценили ущерб от урагана «Хелен»

Ущерб от урагана «Хелен», который обрушился на США, оценивается в 110 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди затопили города, вызвали наводнения и оползни. В шести штатах объявлено чрезвычайное положение. Спасатели продолжают поисковые операции. За последние дни по всей стране погибли по меньшей мере 100 человек. Число жертв может возрастать по мере того, как экстренные службы будут добираться до пострадавших районов.