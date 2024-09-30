Депутаты Европарламента выступают за достижение мира в Украине на выгодных для России условиях, хотя на словах поддерживают Киев. Как заявил один из парламентариев от Латвии, в кулуарах уже звучат призывы попытаться договориться с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам экспертов, такой подъем миротворческих мыслей связан с грядущими президентскими выборами в Соединенных Штатах. Парламентарии опасаются, что в электоральной гонке все-таки победит республиканец Дональд Трамп, который не только урежет финансовые транши для киевских властей, но и ограничит торговые и военные взаимодействия с Брюсселем. Немаловажным фактором стали и изменения политического ландшафта Евросоюза, на первые позиции в некоторых странах выходят политики, которые не боятся продвигать интересы своих граждан. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с самого начала конфликта призывал к построению диалога между сторонами, предложив Будапешт как место для переговоров. Его позицию также поддержал глава правительства Словакии Роберт Фицо, назвав конфликт американскими военными играми.