Начало полномасштабной войны может погрузить весь Ближний Восток в хаос – эксперты

Градус напряженности на Ближнем Востоке продолжает расти, стороны конфликта не прекращают атаки, которые совершаются уже буквально ежедневно. Израильские военные впервые за год нанесли авиаудар по центру Бейрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее командование ЦАХАЛа отдавало приказы только о бомбардировках южной окраины ливанской столицы, где в основном расположены объекты группировки «Хезболла».

Израиль нанес удар по центру Бейрута – подробности здесь. Также сообщается, что после второго удара израильские военные устранили командира палестинской группировки ХАМАС, который отвечал за вербовку беженцев в гуманитарных лагерях.

Лина Диаб, журналистка (Ливан):

Ситуация в последнее время не очень хорошая, как известно всем в мире. Есть некоторые районы, которые более безопасны, как, например, район, в котором я жила. Он был безопасен до сих пор, но мы не хотим жить в стрессе и во всем этом, что происходит вокруг. Мы не знаем, что будет дальше.

Тель-Авив разворачивает свои войска не только на северном направлении. Минувшей ночью ЦАХАЛ нанес удар по нефтяным резервуарам на территории Йемена, подконтрольной хуситской группировке. Как заявили в израильском командовании, атака стала ответом на субботнюю бомбардировку на столичный аэропорт. Спасатели борются с огромным пламенем в городе. В результате удара по меньшей мере четыре человека погибли и еще более 30-ти получили ранения.