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Количество жертв наводнения в Непале превысило 190 человек

01 октября 2024 06:25
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В Непале за последние два дня количество жертв оползней и наводнений превысило 190 человек. Больше всего погибших в столичном регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество жертв наводнения в Непале превысило 190 человек-2

В районе Катманду крупнейшая в стране река Багмати вышла из берегов. Из-за этого сошел оползень, который повредил около десятка мостов, водопроводы и канализацию. Разрушено почти 300 домов. Ведутся поисково-спасательные работы. В списке пропавших без вести более 30 человек. Для эвакуации местных жителей используют вертолеты и лодки.

# Природные катаклизмы

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