Количество жертв наводнения в Непале превысило 190 человек

В Непале за последние два дня количество жертв оползней и наводнений превысило 190 человек. Больше всего погибших в столичном регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районе Катманду крупнейшая в стране река Багмати вышла из берегов. Из-за этого сошел оползень, который повредил около десятка мостов, водопроводы и канализацию. Разрушено почти 300 домов. Ведутся поисково-спасательные работы. В списке пропавших без вести более 30 человек. Для эвакуации местных жителей используют вертолеты и лодки.