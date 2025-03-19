В США обнародованы секретные документы об убийстве Кеннеди

В Литве массово закрываются кафе и рестораны из-за нынешних экономических условий

Как заявили в ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы, на самом деле ситуация может быть гораздо хуже. Ведь не все кафе заявляют о банкротстве. Причиной разорения стало подорожание продуктов, коммунальных услуг, сокращение количества клиентов, так как литовцы стали больше экономить.