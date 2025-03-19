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В США обнародованы секретные документы об убийстве Кеннеди

19 марта 2025 08:23
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Национальным управлением архивов и документации США опубликована документация по делу об убийстве 35-го президента Америки Джона Кеннеди. Об этом пишет ТАСС.

В США обнародованы секретные документы об убийстве Кеннеди-1

Фото: Pinterest

Президент США Дональд Трамп 17 марта 2025 года отдал распоряжение об обнародовании документов касательно убийства Кеннеди. 

Известно, что 18 марта материалы уже доступны онлайн, можно получить их в печатном виде или на аналоговых носителях в Национальном управлении архивов и документации США. Отмечается, что оцифровка записей продолжает осуществляться. В данный момент опубликованы 1 123 файла.

# Международная политика # Дональд Трамп

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