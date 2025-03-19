В США обнародованы секретные документы об убийстве Кеннеди

Национальным управлением архивов и документации США опубликована документация по делу об убийстве 35-го президента Америки Джона Кеннеди. Об этом пишет ТАСС.
Национальным управлением архивов и документации США опубликована документация по делу об убийстве 35-го президента Америки Джона Кеннеди. Об этом пишет ТАСС.
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Президент США Дональд Трамп 17 марта 2025 года отдал распоряжение об обнародовании документов касательно убийства Кеннеди.
Известно, что 18 марта материалы уже доступны онлайн, можно получить их в печатном виде или на аналоговых носителях в Национальном управлении архивов и документации США. Отмечается, что оцифровка записей продолжает осуществляться. В данный момент опубликованы 1 123 файла.