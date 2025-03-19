В Литве массово закрываются кафе и рестораны из-за нынешних экономических условий

Литву накрывает волна банкротства. Например, в стране стали массово закрываться кафе и рестораны. Они просто не могут выжить в нынешних экономических условиях. По данным кредитного агентства, только с начала 2025 года о своей финансовой несостоятельности заявили 18 заведений общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За весь 2024-й таких было чуть более 60, и это по официальным данным. Как заявили в ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы, на самом деле ситуация может быть гораздо хуже. Ведь не все кафе заявляют о банкротстве. Причиной разорения стали: подорожание продуктов, коммунальных услуг, сокращение количества клиентов, так как литовцы стали больше экономить. Не последнюю роль играет и налоговая политика. Как отметили в ассоциации, когда государство пытается собрать как можно больше денег на оборону, речь идет о повышении налогов, а не об их сокращении. Поэтому банкротства будут продолжаться не только в системе общепита. На очереди – сельское хозяйство, промышленность и транспорт.