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На фоне энергетического кризиса в Европе задумались о строительстве АЭС

05 октября 2021 08:37
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Авторитетное американское агентство Bloomberg опубликовало доклад экспертов об энергетических перспективах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получилась довольно большая статья, но многостраничное исследование можно свести к одной мысли – ЕС ждет большой коллапс.

На фоне энергетического кризиса в Европе задумались о строительстве АЭС-1

В первую очередь, конечно же, из-за цены на газ. Которая уже превысила отметку в 1 230 долларов за тысячу кубометров. Но даже если найти эти деньги, то трудно найти сам газ. Поставки сокращены, хранилища полупусты. Единственный выход из этой ситуации, по мнению экономистов, – переход на альтернативные виды топлива. Но тут Европа попала в яму, которую сама себе вырыла.

На фоне энергетического кризиса в Европе задумались о строительстве АЭС-4

Во-первых, использование того же угля там запрещено. Во-вторых, из-за перехода на зеленую энергетику местные электростанции просто не способны получать из него тепло. На этом фоне в ЕС призывают признать зеленой атомную энергетику. Строительство АЭС уже видится там как единственный выход из критической ситуации. Но это в перспективе. А вот как не дать Европе замерзнуть этой зимой, будут решать на экстренном саммите ЕС, который пройдет в октябре.

# Экономика # Фотофакт

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