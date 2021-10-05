На фоне энергетического кризиса в Европе задумались о строительстве АЭС

Авторитетное американское агентство Bloomberg опубликовало доклад экспертов об энергетических перспективах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получилась довольно большая статья, но многостраничное исследование можно свести к одной мысли – ЕС ждет большой коллапс.

В первую очередь, конечно же, из-за цены на газ. Которая уже превысила отметку в 1 230 долларов за тысячу кубометров. Но даже если найти эти деньги, то трудно найти сам газ. Поставки сокращены, хранилища полупусты. Единственный выход из этой ситуации, по мнению экономистов, – переход на альтернативные виды топлива. Но тут Европа попала в яму, которую сама себе вырыла.