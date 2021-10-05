На фоне энергетического кризиса в Европе задумались о строительстве АЭС
Авторитетное американское агентство Bloomberg опубликовало доклад экспертов об энергетических перспективах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получилась довольно большая статья, но многостраничное исследование можно свести к одной мысли – ЕС ждет большой коллапс.
В первую очередь, конечно же, из-за цены на газ. Которая уже превысила отметку в 1 230 долларов за тысячу кубометров. Но даже если найти эти деньги, то трудно найти сам газ. Поставки сокращены, хранилища полупусты. Единственный выход из этой ситуации, по мнению экономистов, – переход на альтернативные виды топлива. Но тут Европа попала в яму, которую сама себе вырыла.
Во-первых, использование того же угля там запрещено. Во-вторых, из-за перехода на зеленую энергетику местные электростанции просто не способны получать из него тепло. На этом фоне в ЕС призывают признать зеленой атомную энергетику. Строительство АЭС уже видится там как единственный выход из критической ситуации. Но это в перспективе. А вот как не дать Европе замерзнуть этой зимой, будут решать на экстренном саммите ЕС, который пройдет в октябре.