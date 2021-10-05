На Канарских островах усилилось извержение вулкана. В регионе может начаться цунами
Новости Испании. На Канарских островах после длительного извержения разрушился вулкан Кумбре-Вьеха. Из него с большой скоростью хлынули новые потоки лавы, которые стали подбираться к другим городам острова Ла-Пальма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вулкан превратил жизнь жителей некогда райского места в кромешный ад. Огненные потоки уже уничтожили около тысячи домов, перекрыли дороги, заставили уехать более 6 000 жителей. Теперь объявлена очередная эвакуация. Людей просят взять только самое необходимое и срочно покинуть свои жилища. Их жизни угрожают и ядовитые пары газа, которые выделяет лава, при попадании в океан. Огромные потоки магмы уже увеличили на несколько километров площадь острова.
Этот факт очень испугал ученых. Они опасаются, что обвал таких больших масс в океан может вызывать цунами. Громадные волны могут обрушиться на Европу и даже достигнуть Африки.
Впрочем, вулкан постоянно обманывает специалистов. Когда началось его извержение, они считали, что оно не будет сильным. Когда остров стали накрывать потоки лавы, ученые не верили, что они смогут дойти до океана. Теперь звучат прогнозы, что стихия может продолжаться несколько месяцев. Гарантию того, что остров Ла-Пальма останется после этого на карте, никто дать не может.