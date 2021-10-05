На Канарских островах усилилось извержение вулкана. В регионе может начаться цунами

Новости Испании. На Канарских островах после длительного извержения разрушился вулкан Кумбре-Вьеха. Из него с большой скоростью хлынули новые потоки лавы, которые стали подбираться к другим городам острова Ла-Пальма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулкан превратил жизнь жителей некогда райского места в кромешный ад. Огненные потоки уже уничтожили около тысячи домов, перекрыли дороги, заставили уехать более 6 000 жителей. Теперь объявлена очередная эвакуация. Людей просят взять только самое необходимое и срочно покинуть свои жилища. Их жизни угрожают и ядовитые пары газа, которые выделяет лава, при попадании в океан. Огромные потоки магмы уже увеличили на несколько километров площадь острова.

Этот факт очень испугал ученых. Они опасаются, что обвал таких больших масс в океан может вызывать цунами. Громадные волны могут обрушиться на Европу и даже достигнуть Африки.