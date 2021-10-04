Шторм на Ближнем Востоке. В Омане от сильного ветра и наводнения погибли 9 человек

Мощный шторм «Шахин» обрушился на Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощный шторм «Шахин» обрушился на Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Омане от сильного ветра и наводнения погибли 9 человек, среди них ребенок. Власти приказали эвакуироваться жителям прибрежных районов. В стране отменены авиарейсы, перекрыты все дороги, ведущие в столицу. В некоторых городах отключено электричество. Людям предлагают укрыться на время стихии во временных убежищах.
Мощный ветер, скорость которого достигала 150 километров в час, быстро добрался и до Объединенных Арабских Эмиратов. Там громадные волны затопили один из портовых городов страны. Такого разгула стихии не видели за всю историю. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.