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Шторм на Ближнем Востоке. В Омане от сильного ветра и наводнения погибли 9 человек

04 октября 2021 15:12
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Мощный шторм «Шахин» обрушился на Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм на Ближнем Востоке. В Омане от сильного ветра и наводнения погибли 9 человек-1

В Омане от сильного ветра и наводнения погибли 9 человек, среди них ребенок. Власти приказали эвакуироваться жителям прибрежных районов. В стране отменены авиарейсы, перекрыты все дороги, ведущие в столицу. В некоторых городах отключено электричество. Людям предлагают укрыться на время стихии во временных убежищах.

Шторм на Ближнем Востоке. В Омане от сильного ветра и наводнения погибли 9 человек-4

Мощный ветер, скорость которого достигала 150 километров в час, быстро добрался и до Объединенных Арабских Эмиратов. Там громадные волны затопили один из портовых городов страны. Такого разгула стихии не видели за всю историю. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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