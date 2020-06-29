В США начинаются тестовые полёты Boeing 737 MAX

Новости США. 29 июня в США стартуют тестовые полеты скандально известного Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они необходимы для повторной сертификации лайнеров этой модели и возобновления их эксплуатации.

Как ожидается, испытания продлятся три дня, затем воздушному судну предстоит пройти еще ряд дополнительных проверок, которые займут несколько месяцев. Компания рассчитывает возобновить полеты этой модели в конце года. Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране