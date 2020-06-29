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В США начинаются тестовые полёты Boeing 737 MAX

29 июня 2020 08:16
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Новости США. 29 июня в США стартуют тестовые полеты скандально известного Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они необходимы для повторной сертификации лайнеров этой модели и возобновления их эксплуатации.

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Как ожидается, испытания продлятся три дня, затем воздушному судну предстоит пройти еще ряд дополнительных проверок, которые займут несколько месяцев. Компания рассчитывает возобновить полеты этой модели в конце года.

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В США начинаются тестовые полёты Boeing 737 MAX-4

Напомним, эксплуатацию лайнеров 737 МАХ приостановили в США и многих других странах после двух авиакатастроф. Причиной аварии в обоих случаях стал сбой в работе бортовых систем самолета.

# Самолет # Фотофакт

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