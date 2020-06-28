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В США начали задерживать вандалов за порчу памятников. Им грозит до 10 лет тюрьмы

28 июня 2020 13:35
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Новости США. В Соединенных Штатах Америки началась волна задержаний за порчу памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверым американцам сегодня, 28 июня, предъявили обвинения за попытку уничтожить федеральную собственность. Речь идет о статуе седьмого президента США Эндрю Джексона в Вашингтоне.

В США начали задерживать вандалов за порчу памятников. Им грозит до 10 лет тюрьмы-1

Опознать вандалов смогли благодаря записям с камер видеонаблюдения. Самому молодому из них 20 лет, старшему – 47. Всем нарушителям грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Соответствующий указ накануне подписал Дональд Трамп (подробнее об этом читайте здесь).

В США начали задерживать вандалов за порчу памятников. Им грозит до 10 лет тюрьмы-4

Американский лидер убежден, что разговаривать с агрессивными демонстрантами можно лишь на их языке, применив силу. За время массовых протестов против расизма по всей стране уничтожены и повреждены уже десятки памятников.

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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