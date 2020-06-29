Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше

Новости Польши. Польшу ожидает второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным экзитполов, ни один из 11 кандидатов не набрал большинство голосов.

В лидерах гонки – действующий президент республики Анджей Дуда, который заручился поддержкой почти 46 % избирателей. Его главный оппонент – мэр Варшавы – набрал 28,5 % голосов. Именно они поборются за пост главы государства во втором туре, который запланирован на 12 июля.

Голосование в стране прошло 28 июня. Явка избирателей в этот раз была выше, чем на предыдущих выборах и составила почти 63 %.