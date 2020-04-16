Авиакомпания США на 90 % сократила число майских рейсов

Эти изменения позволят соблюдать карантин большинству сотрудников. В данный момент в неоплачиваемом отпуске находятся около 200 тысяч работников. При этом не исключено, что авиаперевозчик будет вынужден сократить штат. Несмотря на то, что в качестве господдержки компания получила 5 миллиардов долларов, этих средств не хватит на выплату зарплат.