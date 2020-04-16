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Ливни в Иране привели к наводнению. Погибли 4 человека

16 апреля 2020 19:56
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Новости Ирана. По меньшей мере четыре человека стали жертвами наводнения в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одного человека разыскивают спасатели.

Ливни в Иране привели к наводнению. Погибли 4 человека-1

Из-за продолжительных ливней под воду ушли центр и север страны. Стихия повредила десятки домов. Свыше тысячи граждан были вынуждены эвакуироваться. За последние месяцы страна пережила уже три масштабных наводнения.

Ливни в Иране привели к наводнению. Погибли 4 человека-4

# Наводнение # Фотофакт

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