В США лев напал на 22-летнюю сотрудницу зоопарка. Девушка погибла

Новости США. В Северной Каролине лев выбрался из своей клетки в парке дикой природы и смертельно ранил сотрудницу.

По информации USA Today, хищник напал на сотрудников, которые убирали его вольер. В результате происшествия скончалась 22-летняя девушка. По словам правоохранителей, погибшая работала в зоопарке всего несколько недель.

Льва не удалось усыпить, поэтому животное пришлось застрелить.

На время расследования прекращена работа парка.