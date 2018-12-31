В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, происшествие случилось в шесть часов утра тридцать первого декабря.

Новости России. В городе Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки.

Один из подъездов многоэтажного дома обрушился в результате взрыва бытового газа. Обрушились перекрытия с третьего по десятый этажи – разрушения в 48 квартирах.

На месте ЧС продолжаются поисково-спасательные работы – из-под завалов спасены три человека, среди которых ребенок. Уточняется информация о количестве пострадавших. Все экстренные службы города работают на месте происшествия.