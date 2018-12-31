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В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

31 декабря 2018 07:37
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Новости России. В городе Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки.

По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, происшествие случилось в шесть часов утра тридцать первого декабря.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома-1

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Один из подъездов многоэтажного дома обрушился в результате взрыва бытового газа. Обрушились перекрытия с третьего по десятый этажи – разрушения в 48 квартирах.

На месте ЧС продолжаются поисково-спасательные работы – из-под завалов спасены три человека, среди которых ребенок. Уточняется информация о количестве пострадавших. Все экстренные службы города работают на месте происшествия.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома-4

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

По информации РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области, из-под завалов были извлечены тела трех погибших. Всего в подъезде прописаны 110 человек – из них были эвакуированы 19, а судьба 79 жильцов пока неизвестна. 

# Взрыв газа

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