В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Новости России. В городе Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки.
По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, происшествие случилось в шесть часов утра тридцать первого декабря.
Новости России. В городе Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки.
По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, происшествие случилось в шесть часов утра тридцать первого декабря.
Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области
Один из подъездов многоэтажного дома обрушился в результате взрыва бытового газа. Обрушились перекрытия с третьего по десятый этажи – разрушения в 48 квартирах.
На месте ЧС продолжаются поисково-спасательные работы – из-под завалов спасены три человека, среди которых ребенок. Уточняется информация о количестве пострадавших. Все экстренные службы города работают на месте происшествия.
Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области
По информации РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области, из-под завалов были извлечены тела трех погибших. Всего в подъезде прописаны 110 человек – из них были эвакуированы 19, а судьба 79 жильцов пока неизвестна.