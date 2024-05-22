Самолёт рейса Лондон – Сингапур попал в зону турбулентности: два пассажира погибли

По уточненным данным, два человека погибли во время авиарейса Лондон – Сингапур. Самолет попал в зону турбулентности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По меньшей мере 18 пассажиров госпитализированы. Авиакомпания выразила соболезнования семьям погибших и пообещала предоставить необходимую помощь. Детали происшествия уточняются. Известно, что самолет вылетел из британской столицы и направлялся в Сингапур, но из-за сильной турбулентности сменил курс и приземлился в Бангкоке.