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Самолёт рейса Лондон – Сингапур попал в зону турбулентности: два пассажира погибли

22 мая 2024 07:05
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По уточненным данным, два человека погибли во время авиарейса Лондон – Сингапур. Самолет попал в зону турбулентности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт рейса Лондон – Сингапур попал в зону турбулентности: два пассажира погибли-1

По меньшей мере 18 пассажиров госпитализированы. Авиакомпания выразила соболезнования семьям погибших и пообещала предоставить необходимую помощь. Детали происшествия уточняются. Известно, что самолет вылетел из британской столицы и направлялся в Сингапур, но из-за сильной турбулентности сменил курс и приземлился в Бангкоке.

# Авиасообщение

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