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Глава МИД Германии призвала к усилению поддержки Украины в сфере ПВО

22 мая 2024 07:08
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Глава МИД Германии призвала к усилению поддержки Украины в сфере ПВО. Об этом она заявила в Киеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Германии призвала к усилению поддержки Украины в сфере ПВО-1

Политик отметила, что на данные цели собран почти миллиард евро. Укрепление позиций Киева – приоритет для союзников. Министр также напомнила, что ранее финансировать закупку ПВО для Украины пообещали несколько стран. В их числе США, Британия, Франция и Латвия.

# Международная политика

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