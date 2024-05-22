Глава МИД Германии призвала к усилению поддержки Украины в сфере ПВО. Об этом она заявила в Киеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик отметила, что на данные цели собран почти миллиард евро. Укрепление позиций Киева – приоритет для союзников. Министр также напомнила, что ранее финансировать закупку ПВО для Украины пообещали несколько стран. В их числе США, Британия, Франция и Латвия.