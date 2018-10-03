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В Финляндии бастуют работники профсоюзов: жители против упрощения процедуры увольнения

03 октября 2018 08:56
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Новости Финляндии. Суточная забастовка работников профсоюзов проходит 3 октября в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом граждане выражают недовольство планами правительства облегчить увольнение работников в небольших компаниях.

В Финляндии бастуют работники профсоюзов: жители против упрощения процедуры увольнения -1

Ожидается, что стачка затронет работу общественного транспорта, детских садов, школ, социальных служб по уходу за пожилыми и больными людьми, а также медицинских учреждений. Присоединятся к забастовке и работники пищевой промышленности.

В преддверии акции власти предложили внести некоторые корректировки в законопроект, однако профсоюзы отвергли компромиссный вариант, требуя полного отказа от закона.

# Забастовка

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