В США из-за торнадо тысячи человек пострадали, 26 – погибли

Новости США. 26 человек погибли, более тысячи получили травмы в результате торнадо в США. Удар стихии пришелся на 8 штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Арканзасе введен режим чрезвычайного положения. Порывы ветра в Нью-Йорке достигают 30 м/с. От удара молнии пострадал седьмой по высоте небоскреб в мире. Жители по всей стране столкнулись с отключением электроэнергии. Десятки домов буквально стерты с лица земли. На их месте сегодня руины.