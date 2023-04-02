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В США из-за торнадо тысячи человек пострадали, 26 – погибли

02 апреля 2023 10:24
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Новости США. 26 человек погибли, более тысячи получили травмы в результате торнадо в США. Удар стихии пришелся на 8 штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из-за торнадо тысячи человек пострадали, 26 – погибли-1

В Арканзасе введен режим чрезвычайного положения. Порывы ветра в Нью-Йорке достигают 30 м/с. От удара молнии пострадал седьмой по высоте небоскреб в мире. Жители по всей стране столкнулись с отключением электроэнергии. Десятки домов буквально стерты с лица земли. На их месте сегодня руины.

В США из-за торнадо тысячи человек пострадали, 26 – погибли-4

Пострадавшие районы посетил президент США. Правда, перепутал название городов и перевел разговор в шутку. Вот только американцам не до смеха. В зоне риска свыше 75 миллионов человек.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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