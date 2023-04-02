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В Болгарии проходят пятые за два года досрочные парламентские выборы

02 апреля 2023 10:21
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Новости Болгарии. В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы – пятые за два года. В связи с этим эксперты называют страну самой политически нестабильной в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии проходят пятые за два года досрочные парламентские выборы-1

На 240 мест в парламенте претендуют представители 14 партий и 7 коалиций. Наиболее заметные – проевропейское объединение и оппозиционное – под руководством бывшего премьера страны. Напомним, ранее глава Болгарии подписал указ о роспуске парламента и назначил дату досрочных выборов.

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# Выборы # Новости Болгарии # Фотофакт

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