В Болгарии проходят пятые за два года досрочные парламентские выборы

Новости Болгарии. В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы – пятые за два года. В связи с этим эксперты называют страну самой политически нестабильной в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Болгарии. В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы – пятые за два года. В связи с этим эксперты называют страну самой политически нестабильной в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 240 мест в парламенте претендуют представители 14 партий и 7 коалиций. Наиболее заметные – проевропейское объединение и оппозиционное – под руководством бывшего премьера страны. Напомним, ранее глава Болгарии подписал указ о роспуске парламента и назначил дату досрочных выборов.
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