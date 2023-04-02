Председательство РФ в Совбезе Организации Объединенных Наций подходит для апрельского Дня дурака, заявил глава европейской дипломатии Боррель, повторив за украинскими средствами информации эту фразу.

Российская Федерация не соблюдает суть правовых рамок ООН, сказал Боррель, пишет РИА Новости. Он также отметил, что Европейский союз будет реагировать, если Россия начнет злоупотреблять своим положением на этом посту. Постоянный представитель России при ООН Небедзя многократно обращал внимание на несоблюдение правил Совета безопасности со стороны представителей стран Запада.

Сообщается, что РФ с 1 апреля заняла место председателя Совбеза Организации Объединенных Наций. Раз в месяц каждое государство, которое входит в состав организации, по очереди становится председателем.