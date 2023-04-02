Прямой эфир

Боррель высказался о председательстве России в Совбезе ООН

02 апреля 2023 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Председательство РФ в Совбезе Организации Объединенных Наций подходит для апрельского Дня дурака, заявил глава европейской дипломатии Боррель, повторив за украинскими средствами информации эту фразу.

Российская Федерация не соблюдает суть правовых рамок ООН, сказал Боррель, пишет РИА Новости. Он также отметил, что Европейский союз будет реагировать, если Россия начнет злоупотреблять своим положением на этом посту. Постоянный представитель России при ООН Небедзя многократно обращал внимание на несоблюдение правил Совета безопасности со стороны представителей стран Запада. 

Сообщается, что РФ с 1 апреля заняла место председателя Совбеза Организации Объединенных Наций. Раз в месяц каждое государство, которое входит в состав организации, по очереди становится председателем.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ООН # Жозеп Боррель

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии прошли антинатовские шествия из-за поставок оружия Киеву
02 апреля 2023 08:21

В Германии прошли антинатовские шествия из-за поставок оружия Киеву

Несмотря на отсрочку судебной реформы, в Израиле продолжаются протесты
02 апреля 2023 08:11

Несмотря на отсрочку судебной реформы, в Израиле продолжаются протесты

Макгрегор сообщил о катастрофическом положении украинских военных в Артёмовске
01 апреля 2023 18:12

Макгрегор сообщил о катастрофическом положении украинских военных в Артёмовске