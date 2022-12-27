Украина проводит военные учения возле белорусской границы. Об этом заявили в пресс-службе ВСУ. В маневрах участвовали вооруженные силы Украины и Национальная гвардия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренировки солдат были направлены на предотвращение нападения тактических десантников на особо важные государственные объекты Украины. Как пояснили в Министерстве обороны страны, такие учения необходимы для поддержания боеспособности подразделений системы МВД и боевого согласования с силами обороны ВСУ.