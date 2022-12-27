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Украина проводит военные учения возле белорусской границы

27 декабря 2022 06:41
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Украина проводит военные учения возле белорусской границы. Об этом заявили в пресс-службе ВСУ. В маневрах участвовали вооруженные силы Украины и Национальная гвардия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина проводит военные учения возле белорусской границы-1

Тренировки солдат были направлены на предотвращение нападения тактических десантников на особо важные государственные объекты Украины. Как пояснили в Министерстве обороны страны, такие учения необходимы для поддержания боеспособности подразделений системы МВД и боевого согласования с силами обороны ВСУ.

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# Военные учения # Фотофакт

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