Прямой эфир

В США четверо посетителей супермаркета не поделили игрушечную машинку и устроили потасовку

25 ноября 2017 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Мир приходит в себя после «черной пятницы». Всеобщие распродажи превратили обычный день недели в один день настоящей войны – на просторах магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США четверо посетителей супермаркета не поделили игрушечную машинку и устроили потасовку -1

Эту потасовку устроили посетители супермаркета в США. Четверо взрослых не поделили игрушечную машинку! Инициатива переходила из рук в руки – в прямом смысле – пока в дело не вмешались охранники. 

В США четверо посетителей супермаркета не поделили игрушечную машинку и устроили потасовку -3

И подобных конфликтов за минувшие сутки произошло сотни – в разных странах и на разных континентах. Магия скидок аж до 90 % сделала свое дело и захватила в плен умы миллионов покупателей. 

В США четверо посетителей супермаркета не поделили игрушечную машинку и устроили потасовку -5

# Фотофакт # Массовая драка

Другие новости рубрики

Все новости
Трагические цифры: количество погибших в результате теракта в Египте превысило 300 человек
25 ноября 2017 14:04

Трагические цифры: количество погибших в результате теракта в Египте превысило 300 человек

Гигантские роботы и футуристические замки: первый в Поднебесной парк виртуальной реальности готовится к открытию
25 ноября 2017 13:52

Гигантские роботы и футуристические замки: первый в Поднебесной парк виртуальной реальности готовится к открытию

В лондонском метро между пассажирами завязался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние
25 ноября 2017 12:31

В лондонском метро между пассажирами завязался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние