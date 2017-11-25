В США четверо посетителей супермаркета не поделили игрушечную машинку и устроили потасовку

Новости США. Мир приходит в себя после «черной пятницы». Всеобщие распродажи превратили обычный день недели в один день настоящей войны – на просторах магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту потасовку устроили посетители супермаркета в США. Четверо взрослых не поделили игрушечную машинку! Инициатива переходила из рук в руки – в прямом смысле – пока в дело не вмешались охранники.