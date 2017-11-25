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Гигантские роботы и футуристические замки: первый в Поднебесной парк виртуальной реальности готовится к открытию

25 ноября 2017 13:52
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Новости Беларуси. Гигантские роботы и футуристические замки. Первый в Поднебесной парк виртуальной реальности готовится к открытию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантские роботы и футуристические замки: первый в Поднебесной парк виртуальной реальности готовится к открытию-1

Разместили его в городе Гуйян – одной из беднейших провинций Китая. Но разработчики уверены: этот масштабный интерактивный проект под названием «Восточная научная фантастическая долина» принесет в регион столь же масштабные инвестиции. Посетителям обещают праздник развлечений в виртуальной вселенной.

Гигантские роботы и футуристические замки: первый в Поднебесной парк виртуальной реальности готовится к открытию-3

Гигантские роботы и футуристические замки: первый в Поднебесной парк виртуальной реальности готовится к открытию-5

# Фотофакт # Китай

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