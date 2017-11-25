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Трагические цифры: количество погибших в результате теракта в Египте превысило 300 человек

25 ноября 2017 14:04
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Новости Египта. В Египте растет число жертв самого кровавого нападения в истории страны – атаке на мечеть в провинции Северный Синай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагические цифры: количество погибших в результате теракта в Египте превысило 300 человек-1

В скорбном списке, по последним данным, уже свыше 300 человек. Погибших хоронили всю минувшую ночь. В числе жертв – 30 детей, которым не было и 10 лет. В память о многочисленных жертвах в Египте объявлен трехдневный траур. Террористы напали на мечеть во время пятничной молитвы. Сначала устроили взрыв, затем открыли стрельбу.

Трагические цифры: количество погибших в результате теракта в Египте превысило 300 человек-3

С места нападения бежали. Однако уже известно, что 30 боевиков, причастных к этому теракту, уничтожены. Военные ликвидировали их в ходе антитеррористической операции. В частности, нанесли авиаудары по машинам, на которых боевики пытались скрыться. Разгромили убежища террористов с боеприпасами и оружием.

Трагические цифры: количество погибших в результате теракта в Египте превысило 300 человек-5

# Фотофакт # Теракт в Египте

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