В лондонском метро между пассажирами завязался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние

Новости Великобритании. На лондонской станции метро «Оксфорд Серкес» случилась давка. Пострадали, по меньшей мере, 16 человек. Многие госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, между пассажирами подземки завязался конфликт, который вскоре перерос в вооруженное противостояние.