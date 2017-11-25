В лондонском метро между пассажирами завязался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние

Новости Великобритании. На лондонской станции метро «Оксфорд Серкес» случилась давка. Пострадали, по меньшей мере, 16 человек. Многие госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. На лондонской станции метро «Оксфорд Серкес» случилась давка. Пострадали, по меньшей мере, 16 человек. Многие госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам очевидцев, между пассажирами подземки завязался конфликт, который вскоре перерос в вооруженное противостояние.
Началась стрельба. Охрана метро объявила эвакуацию. Однако пассажиров охватила паника, и они так стремительно покидали подземку, что спровоцировали давку. К этому часу работа метро возобновлена.