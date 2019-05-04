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В США Boeing 737 с пассажирами на борту упал в реку

04 мая 2019 08:00
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Новости США. Пассажирский самолет упал в реку во Флориде.  

По информации военно-морской базы в Джексонвилле, Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в воде.  

В США Boeing 737 с пассажирами на борту упал в реку-1

Фото: twitter.com/JSOPIO

На борту находились люди – всего 143 человека. Среди пассажиров были военнослужащие с семьями и посетители Гуантанамо. Самолет летел с базы на Кубе во Флориду.  

В результате происшествия никто не погиб. 21 человек были доставлены в больницу, люди выбирались из воздушного судна через крыло самолета.  

В США Boeing 737 с пассажирами на борту упал в реку-4

Фото: twitter.com/JSOPIO

Выясняются причины и обстоятельства инцидента. Компания, которая произвела самолет, уже уведомлена о случившемся.  

# Авиакатастрофа

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