В США Boeing 737 с пассажирами на борту упал в реку

По информации военно-морской базы в Джексонвилле, Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в воде.

На борту находились люди – всего 143 человека. Среди пассажиров были военнослужащие с семьями и посетители Гуантанамо. Самолет летел с базы на Кубе во Флориду.

В результате происшествия никто не погиб. 21 человек были доставлены в больницу, люди выбирались из воздушного судна через крыло самолета.