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Стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского

03 мая 2019 19:10
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Новости Украины. 3 мая стала известна возможная дата вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского-1

Инаугурация может состояться уже 19 мая. Дату присяги еще должен согласовать украинский парламент. На следующее заседание Верховная Рада соберется 14 мая.

# Выборы в Украине # Фотофакт

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