Стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского

Новости Украины. 3 мая стала известна возможная дата вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инаугурация может состояться уже 19 мая. Дату присяги еще должен согласовать украинский парламент. На следующее заседание Верховная Рада соберется 14 мая.