В США учителям разрешат брать оружие на занятия

Новости США. В американском штате Флорида вооружают учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь педагогам, которые захотят носить оружие, нужно будет пройти курс обучения, психологический тест и проверку на наркотики.

Соответствующий законопроект одобрил Парламент. Документ стал ответом на массовую стрельбу, которая произошла в 2018 году в средней школе в Паркленде. Тогда погибли 17 человек, еще около 20 - получили ранения.