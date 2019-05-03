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В США учителям разрешат брать оружие на занятия

03 мая 2019 19:06
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Новости США. В американском штате Флорида вооружают учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь педагогам, которые захотят носить оружие, нужно будет пройти курс обучения, психологический тест и проверку на наркотики.

В США учителям разрешат брать оружие на занятия-1

Соответствующий законопроект одобрил Парламент. Документ стал ответом на массовую стрельбу, которая произошла в 2018 году в средней школе в Паркленде. Тогда погибли 17 человек, еще около 20 - получили ранения.

В США учителям разрешат брать оружие на занятия-4

В целях самообороны учителя смогут брать оружие на занятия. При этом не все поддерживают это решение. Вооружать учителей или нет, школьные округа штата будут решать сами.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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