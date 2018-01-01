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При взрыве в Турине пострадали четыре человека, в том числе двое туристов

01 января 2018 14:30
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Новости Италии. В новогоднюю ночь в Турине при взрыве самодельной бомбы пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве в Турине пострадали четыре человека, в том числе двое туристов-1

Инцидент произошел в одном из окраинных районов города. Устройство сработало в мусорном баке. Среди раненых оказались двое туристов. Взрывной волной повредило 4 припаркованных автомобиля и стекла 30 близлежащих жилых построек.

В ходе проведенных в районе ЧП обысков было обнаружено еще 12 взрывных устройств и патроны. Итальянская полиция ведет поиски злоумышленников.

При взрыве в Турине пострадали четыре человека, в том числе двое туристов-4

# Фотофакт # Взрыв

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