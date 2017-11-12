Отец оставил пистолет рядом с ребенком: в США 3-летний мальчик застрелил свою годовалую сестру

Новости США. В американском городе Мемфис 3-летний мальчик случайно выстрелил в свою годовалую сестру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел, когда 25-летний отец положил девочку в кровать, где ранее оставил рядом с другим ребенком свой пистолет.

Соседи рассказали, что слышали 1 выстрел. Чтобы скорая беспрепятственно могла доставить ребенка с огнестрелом в больницу, было полностью перекрыто движение. Однако спасти девочку не удалось. Отец ребенка изначально попытался скрыться, но после сам сдался полиции. Ему вменяется халатность, приведшая к смерти.