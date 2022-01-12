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В Польше беднеет население. И вот из-за чего

12 января 2022 20:22
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Новости Польши. В Польше рост цен на энергоносители привел к бедности. Сумма за газ для жителей выросла в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше беднеет население. И вот из-за чего -1

Власти попытались помочь, и в начале 2022 года ввели финансовую компенсацию. Однако, чтобы чувствовать себя в энергетической безопасности, этого оказалось недостаточно. И по словам польских экспертов, снижения цен на энергоносители в ближайшие месяцы не ожидается. Как и роста зарплат.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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