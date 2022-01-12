В Польше беднеет население. И вот из-за чего

Новости Польши. В Польше рост цен на энергоносители привел к бедности. Сумма за газ для жителей выросла в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти попытались помочь, и в начале 2022 года ввели финансовую компенсацию. Однако, чтобы чувствовать себя в энергетической безопасности, этого оказалось недостаточно. И по словам польских экспертов, снижения цен на энергоносители в ближайшие месяцы не ожидается. Как и роста зарплат.