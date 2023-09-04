В Сочи завершились переговоры Эрдогана и Путина в широком составе

В Сочи завершились переговоры в широком составе президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости. Одна из самых долгожданных тем встречи – дальнейшая перспектива зерновой сделки.

Путин сказал, что Россия открыта для обсуждения зернового соглашения, и выразил надежду, что страны закончат обсуждение вопроса о создании на территории Турции газового хаба.

Эрдоган отметил, в свою очередь, что обсуждение зерновой сделки будет иметь важное значение для мира и для африканских стран, и рассказал о высоком уровне сотрудничества с РФ по газу.

Сообщается, что общение лидеров продолжится в формате рабочего обеда.