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В Сочи завершились переговоры Эрдогана и Путина в широком составе

04 сентября 2023 12:24
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В Сочи завершились переговоры в широком составе президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости. Одна из самых долгожданных тем встречи – дальнейшая перспектива зерновой сделки.

Путин сказал, что Россия открыта для обсуждения зернового соглашения, и выразил надежду, что страны закончат обсуждение вопроса о создании на территории Турции газового хаба.

Эрдоган отметил, в свою очередь, что обсуждение зерновой сделки будет иметь важное значение для мира и для африканских стран, и рассказал о высоком уровне сотрудничества с РФ по газу.

Сообщается, что общение лидеров продолжится в формате рабочего обеда.

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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