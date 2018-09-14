В Словении утвержден состав нового правительства страны

Новости Словении. В пользу собранного кабинета высказались 45 депутатов парламента, против – 34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новое правительство вошли четыре руководителя из прошлого кабмина, однако свой пост сохранил лишь один из них.

Напомним, досрочные парламентские выборы в республике состоялись 3 июня. По итогам голосования ни одна из политических сил не набрала 46 мандатов, необходимых для единоличного определения состава кабинета министров.