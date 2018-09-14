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КНДР и Южная Корея смогут поддерживать связь ежесуточно: в Кэсоне открылось координационное бюро

14 сентября 2018 09:50
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Новости КНДР. В Кэсоне открылось совместное между Республикой Корея и КНДР координационное бюро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь стороны смогут поддерживать связь 24 часа в сутки круглый год по вопросам расширения межкорейских отношений.

КНДР и Южная Корея смогут поддерживать связь ежесуточно: в Кэсоне открылось координационное бюро-1

Решение об открытии бюро было принято лидерами обеих стран в ходе апрельского саммита. В пункте для обеспечения гражданских обменов будут трудиться около 40 специалистов: по 20 из каждой республики. Предполагается, что здесь будут проводиться ежемесячные встречи глав миссий для обсуждения актуальных вопросов.

# Международная политика # Фотофакт

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