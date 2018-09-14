В Чехии массовое отравление синтетической курительной смесью: один человек погиб и 20 госпитализированы

Новости Чехии. Массовое отравление в Чехии: госпитализированы около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики констатировали смерть одного местного жителя.

Причиной недомогания людей стала синтетическая курительная смесь, которая при взаимодействии с алкоголем приводила к летальному исходу.

Подозреваемых в распространении опасного наркотика уже задержали. Злоумышленникам, возраст которых колеблется от 17 до 41, может грозить до 5 лет тюремного заключения.