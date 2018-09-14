Прямой эфир

В Чехии массовое отравление синтетической курительной смесью: один человек погиб и 20 госпитализированы

14 сентября 2018 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. Массовое отравление в Чехии: госпитализированы около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики констатировали смерть одного местного жителя.

В Чехии массовое отравление синтетической курительной смесью: один человек погиб и 20 госпитализированы-1

Причиной недомогания людей стала синтетическая курительная смесь, которая при взаимодействии с алкоголем приводила к летальному исходу.

Подозреваемых в распространении опасного наркотика уже задержали. Злоумышленникам, возраст которых колеблется от 17 до 41, может грозить до 5 лет тюремного заключения.

# Массовое отравление # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Около 40 взрывов и пожары в жилых домах в США: вероятно, произошёл прорыв газопровода
14 сентября 2018 08:21

Около 40 взрывов и пожары в жилых домах в США: вероятно, произошёл прорыв газопровода

Первые в мире львята, зачатые методом ЭКО, родились в Южной Африке
14 сентября 2018 07:11

Первые в мире львята, зачатые методом ЭКО, родились в Южной Африке

В Греции при обрушении скалы на пляже пострадали 7 человек, в том числе дети: ЧП попало на видео
14 сентября 2018 07:03

В Греции при обрушении скалы на пляже пострадали 7 человек, в том числе дети: ЧП попало на видео