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В Турции потерпело крушение судно с мигрантами: погибли 9 человек

04 июня 2018 07:01
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Новости Турции. У берегов Турции потерпело крушение судно с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции потерпело крушение судно с мигрантами: погибли 9 человек-1

Девять человек погибли, еще один пропал без вести, пятерых удалось спасти. Трагедия произошла близ южной провинции Анталья.

Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Как правило, мигранты пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию, реже – с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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