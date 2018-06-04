В Турции потерпело крушение судно с мигрантами: погибли 9 человек

Новости Турции. У берегов Турции потерпело крушение судно с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девять человек погибли, еще один пропал без вести, пятерых удалось спасти. Трагедия произошла близ южной провинции Анталья.

Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Как правило, мигранты пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию, реже – с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.