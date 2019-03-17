В Словакии пройдёт второй тур президентских выборов

Новости Словакии. Второй тур запланирован на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент в гонке за высший пост в стране лидирует юрист Зузана Чапутова. В первом туре она набрала чуть больше 40 % голосов избирателей. В своей предвыборной программе политик обещала бороться с коррупцией.