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В Словакии пройдёт второй тур президентских выборов

17 марта 2019 12:54
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Новости Словакии. Второй тур запланирован на 30 марта,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии пройдёт второй тур президентских выборов-1

На данный момент в гонке за высший пост в стране лидирует юрист Зузана Чапутова. В первом туре она набрала чуть больше 40 % голосов избирателей. В своей предвыборной программе политик обещала бороться с коррупцией.

В Словакии пройдёт второй тур президентских выборов-4

На втором месте – с большим отставанием от лидера – кандидат от правящей партии. Третий результат – у бывшего главы Верховного суда Словакии. Явка избирателей составила 46%.

# Президентские выборы # Фотофакт

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