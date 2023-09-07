В Словакии для борьбы с нелегалами привлекут военных

Новости Словакии. К рубежам страны направят до полутысячи солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под особым контролем – пограничная территория с Венгрией. Именно там замечен наибольший приток мигрантов.

Ожидается, что служащие будут помогать полицейским при охране стратегических объектов, а также контролировать транспортные коридоры. В МВД Словакии заявили о задержании почти 30 тысяч нелегалов за 2022 год.