В Сирии разбился российский вертолет. Погибли оба пилота

Новости России. Во время планового полета в Сирии разбился российский вертолет. Предполагаемая причина крушения – техническая неисправность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огневого воздействия не было. Оба пилота погибли. Их тела обнаружили и доставили на аэродром военные.