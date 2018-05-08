В Сирии разбился российский вертолет. Погибли оба пилота

Новости России. Во время планового полета в Сирии разбился российский вертолет. Предполагаемая причина крушения – техническая неисправность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Во время планового полета в Сирии разбился российский вертолет. Предполагаемая причина крушения – техническая неисправность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огневого воздействия не было. Оба пилота погибли. Их тела обнаружили и доставили на аэродром военные.
Это уже второй трагический инцидент с участием летательной российской техники в Сирии за последнюю неделю. 3 мая в акватории Средиземного моря упал самолет СУ-30. Погибли два пилота (подробнее здесь).