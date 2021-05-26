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В Сирии проходят выборы президента. Фаворитом является действующий глава страны Башар Асад

26 мая 2021 11:37
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Новости Сирии. Сирия выбирает президента. На пост главы государства претендуют три кандидата, в том числе действующий лидер Башар Асад, находящийся у власти с 2000 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии проходят выборы президента. Фаворитом является действующий глава страны Башар Асад-1

По всей стране открыты более 12 тысяч избирательных участков. Отдать свой голос могут свыше 18 миллионов граждан. Выборы проходят при соблюдении санитарных мер. Подготовились власти к возможным провокациям и террористическим атакам.

В Сирии проходят выборы президента. Фаворитом является действующий глава страны Башар Асад-4

По данным местных СМИ, возле одного из участков прогремел мощный взрыв. Приняты дополнительные меры безопасности. Фаворитом гонки считается действующий президент. Впрочем, несмотря на итоги голосования, ряд европейских стран и США уже дали понять, что не признают их справедливыми и честными. 

# Выборы # Башар Асад # Махмуд Ахмед Мерии # Абдаллах Саллюм Абдаллах # Фотофакт

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