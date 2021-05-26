В Сирии проходят выборы президента. Фаворитом является действующий глава страны Башар Асад

Новости Сирии. Сирия выбирает президента. На пост главы государства претендуют три кандидата, в том числе действующий лидер Башар Асад, находящийся у власти с 2000 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране открыты более 12 тысяч избирательных участков. Отдать свой голос могут свыше 18 миллионов граждан. Выборы проходят при соблюдении санитарных мер. Подготовились власти к возможным провокациям и террористическим атакам.