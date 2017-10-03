В Сирии прогремел мощный взрыв: жертвами стали 20 человек

Новости Сирии. Мощный взрыв прогремел в центральной части сирийской столицы – Дамаске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Мощный взрыв прогремел в центральной части сирийской столицы – Дамаске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Целью террористов был полицейский участок. Именно там смертник привел в действие бомбу. Жертвами атаки стали, без малого, 20 человек, среди которых стражи порядка и местные жители. Еще около 20 пострадали. Раненых доставили в близлежащие больницы.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.