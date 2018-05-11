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В Сингапуре в час-пик столкнулись два автобуса: пострадали более 30 человек

11 мая 2018 11:54
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Новости Сингапура. Более 30 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сингапуре в час-пик столкнулись два автобуса: пострадали более 30 человек-1

Авария произошла в утренний час-пик прямо у остановки общественного транспорта. Благодаря бетонным столбикам, которыми огорожены все пункты посадки и высадки пассажиров в стране, удалось избежать гибели людей и большего количества пострадавших.

В Сингапуре в час-пик столкнулись два автобуса: пострадали более 30 человек-4

Все травмированные доставлены в ближайшие больницы. Причины ДТП выясняет полиция.

# Авария # Фотофакт

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