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Пучдемон предложил Квима Торра на пост главы правительства Каталонии

11 мая 2018 09:39
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Новости Испании. Выступающие за независимость региона партии парламента Каталонии планируют выдвинуть Квимма Торра на пост главы правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пучдемон предложил Квима Торра на пост главы правительства Каталонии-1

Его кандидатуру предложил бывший председатель женералитета Карлес Пучдемон. В отличие от него и других политиков, которых выдвигали на этот пост, Квим Торра не находится в политической эмиграции или под арестом.

Пучдемон предложил Квима Торра на пост главы правительства Каталонии-4

До 22 мая выборы главы Каталонии и формирование им правительства должны состояться. Если этого не произойдет, Мадрид получит возможность разогнать парламент автономии.

# Международная политика # Квим Торра # Карлес Пучдемон # Фотофакт

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