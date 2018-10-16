В Сиэтле на 66 году ушёл из жизни один из основателей Microsoft Пол Аллен. Причиной смерти стал рак

Новости США. В ночь на 16 октября в Сиэтле скончался 65-летний Пол Аллен. Об этом сообщается на сайте его компании Vulcan Inc.

«С глубокой печалью мы объявляем о смерти нашего основателя Пола Дж. Аллена, соучредителя Microsoft, выдающегося технолога, филантропа, строителя сообщества, защитника природы, музыканта и ценителя искусств», – говорится в сообщении.

Аллен умер от осложнений неходжкинской лимфомы.

Семья мужчины рассказывает, что в кругу родственников предприниматель был остроумным и великодушным, беспокоящимся за них. Несмотря на насыщенный график, Пол Аллен всегда находил время для семьи и близких.

Коллеги бизнесмена отмечают его интеллект и страсть к решению самых сложных задач. Пол был убеждён, что творческое мышление и поиск различных подходов к решению проблем могут оказать серьёзное и продолжительное влияние. Сотрудники предприятия, которое основал Аллен, подчёркивают, что для них было честью работать под началом человека, изменившего мир.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на CNBC, свои сожаления выразил и Билл Гейтс. По его словам, Аллен не мог ограничиваться одной компанией в своём стремлении изменить мир к лучшему.

«У меня разбито сердце в связи со смертью одного из моих самых давних и самых дорогих друзей, Пола Аллена. Пол был настоящим партнёром и другом с наших первых дней в школе Лейксайд до нашего партнёрства в создании Microsoft и некоторых общих благотворительных проектов за эти годы», – приводит слова Гейтса РИА Новости.